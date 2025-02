Acilon explica saída de Marta Gonçalves do PL e filiação ao PSB: "Dificuldade de exercer mandato"

Ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves / Crédito: Alex Gomes/especial para O POVO

Ex-prefeito do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Acilon Gonçalves (sem partido) explica saída de sua esposa, Marta Gonçalves, do Partido Liberal (PL), nesta sexta-feira, 7, durante evento de filiação de deputados, eleitos e suplentes, ao PSB, após permissão da Justiça: “Dificuldade de exercer mandato”. “Havia uma dificuldade de exercer o mandato onde nós estávamos, eu tive que sair e a Marta, sempre antenada em cuidar bem das pessoas, entendeu que no PSB poderia fazer esse bom trabalho”, disse o ex-prefeito.

Marta Gonçalves é a segunda deputada que deixa o PL e se aproxima do PSB no Ceará. No fim do último ano, Júnior Mano (PSB) também anunciou filiação à sigla, após impasses entre integrantes da legenda, que gerou a sua expulsão, em meio às eleições municipais de 2024, em que o deputado federal decidiu apoiar Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza.

Acilon pediu desfiliação do PL em outubro de 2024, antes de anunciar apoio ao candidato petista nas eleições da Capital. O ex-prefeito chegou a presidir a sigla no Estado e foi sucedido pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL). Pretensões para 2026 Agora secretário da Educação de Eusébio, Acilon Gonçalves, no momento, diz que pretende se dedicar à função. “Hoje meu foco é fazer um bom trabalho na educação. Nós temos um modelo de educação que inova muita coisa no Brasil e nós precisamos dedicar todo o tempo a isso, no momento, é só o que eu quero fazer”, disse. Em contrapartida, o ex-governador do Ceará e atualmente senador, Cid Gomes (PSB) adiantou, na manhã desta sexta-feira, 7, que Acilon poderá disputar vaga para ser deputado federal.