15 municípios do Ceará já gastaram mais de R$ 25 milhões com Carnaval, aponta TCE

Imagem do Carnaval de Fortaleza 2024, no Aterro da Praia de Iracema / Crédito: Samuel Setubal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As informações foram analisadas pelo O POVO nesta segunda-feira, 3. Amontada é o município que apresenta o maior montante até essa data, com investimento de R$ 5,4 milhões. Em segundo lugar, está São Gonçalo do Amarante R$ 4,8 milhões. Fortaleza aparece até o momento em 4º na lista, com montante de R$ 2 milhões, atrás ainda de Aquiraz, com R$ 3,8 milhões.

Conforme o TCE-CE, o gasto mais elevado é com a contratação de artistas. O custeio ultrapassa R$ 14,4 milhões. Concessão onerosa, por sua vez, está em R$ 800 mil. Já o investimento em Infraestrutura é de R$ 8,3 milhões. Os demais gastos somam R$ 1,7 milhão. 10 maiores gastos por município: Amontada - R$ 5,4 milhões São Gonçalo do Amarante — R$ 4,8 milhões Aquiraz — R$ 3,8 milhões Fortaleza — R$ 2,04 milhões Tianguá — R$ 1,8 milhão Aracoiaba — R$ 1,3 milhão Maranguape — R$ 1,3 milhão Jaguaruana — R$ 1,2 milhão Solonópole — R$ 934 mil Crateús — R$ 660 mil Valores por tipo de contração: Artista — R$ 14,4 milhões

Infraestrutura — R$ 8,3 milhões

Auxílio, subvenção, patrocínio etc. — R$ 1,7 milhão

Concessão Onerosa — R$ 800 mil

Fortaleza Os gastos de Fortaleza são registrados na categoria que abrange auxílios, subvenções, patrocínios e outros. Constam no portal do Tribunal dois chamamentos públicos referentes à Capital, ambos em processo de licitação. Um dos contratos é relativo ao tradicional desfile de agremiações carnavalescas na avenida Domingos Olímpio e outro, aos blocos de rua independentes. Respectivamente, os valores são de mais de R$ 1 milhão e R$ 720 mil.