Carnaval: artistas fazem show em mais de um município e recebem mais de R$ 1 milhão de prefeituras

Pelo menos três artistas já foram contratados para festas públicas de Carnaval em mais de um município do Ceará. Na soma, eles recebem R$ 1 milhão ou mais das prefeituras. Os dados são disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Ceará para divulgar os gastos com os festejos. O TCE fiscaliza licitações e contratações para o Carnaval. Prefeituras informaram até agora R$ 12 milhões em despesas com a festa.

O valor mais alto de uma única apresentação informado até agora é pelo show de Pedro Sampaio em Aquiraz. A duração da atração não é informada, mas ela custará RS 675 mil.