Caucaia: Naumi bloqueia verbas, mas livra Carnaval e áreas essenciais

O atual prefeito considera questões como o anúncio pelo Ministério da Fazenda e dos órgãos federativos da realização de expressivo contingenciamento de despesas orçamentárias para fins de estabelecimento de déficit zero no Orçamento Geral da União. “As medidas a serem adotadas pelo Governo Federal comprometem diretamente o planejamento financeiro local, o que recomenda idêntico contingenciamento das despesas do tesouro municipal”, aponta o decreto.

Prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), decretou contingenciamento de gastos no Município por 180 dias, como publicado no Diário Oficial no dia 2 de janeiro, um dia após tomar posse. Na sexta-feira, 3, um dia após a publicação do decreto, o prefeito fez coletiva e disse ter herdado quase R$ 700 milhões em dívidas da gestão anterior, que tinha Vitor Valim (PSB) como prefeito .

O decreto detalha ainda redução de 25% do valor dos contratos administrativos como de prestação de serviços de assessorias, consultorias e administrativos, locação de veículos, máquinas e equipamentos similares. Há previsto também redução de 50% em contratos temporários de pessoal, concessão de horas extras e diárias, passagens aéreas e terrestres, hospedagens, refeições e lanches e realização de despesas com eventos festivos e similares.

São considerados essenciais e, portanto, não serão alcançadas pelo corte, áreas como saúde, educação e assistência social.

Setores preservados, sem impacto do contingenciamento

Segurança comunitária;



Coleta e destinação final de resíduos sólidos;



Iluminação pública;



Transporte escolar, de pacientes, de profissionais da atenção básica e especializada de saúde e para

serviços de atenção básica e especializada de assistência social;



Cuidados e proteção à saúde animal;



Defesa civil;



Cuidados com crianças, menores, idosos e demais faixas etárias que careçam de atenção especial.

É retirado ainda do corte as despesas referentes as festividades do Carnaval. O prefeito explica que os recursos já estão provisionados para esse fim, “em virtude de tratar-se de evento inserido no calendário cultural do Município e do País”.



Prefeito anunciou ter recebido dívida milionária

No dia seguinte do decreto, Naumi contou, em entrevista coletiva, que a dívida de Caucaia era, por ora, de R$681 milhões. O número, segundo ele, poderia crescer a depender do que for constatado pela gestão ao longo dos próximos dias. O número pode aumentar à medida que os secretários forem tendo acesso às finanças de suas pastas. O valor, por exemplo, não contabilizava o setor de obras.