Pré-Carnaval 2025: segundo dia de festa concentra foliões na Praia de Iracema

Resistindo à ressaca da abertura do Pré-Carnaval do dia anterior , os fortalezenses vivem mais um dia de festa neste sábado, 1º de fevereiro. Na Praia de Iracema, foliões chegaram cedo para curtir as atrações que ocorrem hoje no espaço , onde devem passar blocos e artistas como a cantora Mart'nália.

Grupo esquenta o clima para as apresentações seguintes, sendo elas: Baqueta Clube de Ritmistas, Bloco Bonde Batuque, Bloco Camaleões do Vila, As Serpentinas, Belinho, Marcos Lessa e Mart'nália.

Sobre a fantasia, a empresária explicou que não planeja muito, que, na verdade, é do time do improviso. "É isso, gente… Carnaval é pra se divertir, ir de qualquer jeito. Eu queria vir era de Eva, só com a folhinha”, brinca. A leveza e o humor das duas mostram que o espírito do carnaval está justamente na descontração e na alegria de aproveitar o momento.

Festa atrai turistas

Entre as muitas pessoas presentes, a bibliotecária Carla Machado aponta para a avenida enquanto parece explicar algo para o marido, o empresário Per Will. Ela, piauiense; ele, norueguês. Vivendo há dez anos no país nórdico, Carla está em Fortaleza pela primeira vez e já atesta as qualidades da capital.

“Aqui as pessoas são mais receptivas, mais felizes. Do jeito que tá aqui, vamos ficar ate o final”, diz. Sobre a Noruega, a bibliotecária é categórica: “Não tem festa”.