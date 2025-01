Pré-Carnaval em Fortaleza: veja agenda de festas do fim de semana

ÀTTØØXXÁ se apresenta na Estação das Artes durante programação de janeiro / Crédito: Tercio Campelo/Divulgação

O início da quadra chuvosa em Fortaleza anuncia a chegada de dias em que o sol se divide entre aparecer timidamente ou surgir iluminando e aquecendo toda a Cidade. As alterações no clima em poucas horas, no entanto, não são motivos para impedir que os fortalezenses saiam de suas casas banhados de glitter, trajando roupas coloridas e com aquele calçado já gasto que irá aguentar horas pulando pelas ruas da Capital.

O Mada traz para Fortaleza o show do ÀTTØØXXÁ neste sábado, 25, a partir das 17 horas. Formado em 2015 pelos músicos baianos Raoni, Oz, RDD e Chibatinha, o grupo traz em seu repertório canções que mesclam pagodão, soundsystem, pop, funk e música eletrônica. Na Capital, o público pode aguardar as canções "Chora Viola", "Tranca a Rua", "Venha devagar", "Tô te querendo", "Vai ferver", "Elas Gostam" e a recém-lançada "Terra Sagrada". "O show do ÀTTØØXXÁ dialoga com outras produções cearenses que a Estação das Artes já acolheu em sua programação", descreve Cesar ao Vida&Arte, que acrescenta: "Acreditamos que este intercâmbio será capaz de multiplicar o que fazemos aqui no Ceará, visto que, além de baianos e potiguares, a programação conta com a forte presença de artistas cearenses". Bloco Pra Quem Gosta é Bom se apresenta no domingo, 26; veja onde

Na mesma data, além do ÀTTØØXXÁ, o complexo recebe as apresentações do grupo potiguar DuSouto, além do cearense Emiciomar que convida Edgar, Má Dame e Mumutante, além de DJ Lola Garcia e DJ Negona. Para o calendário do Ciclo Carnavalesco, o equipamento promete festas comandadas por blocos conhecidos e amados pelo público, como Pra Quem Gosta é Bom, Iracema Bode Beat e Carnaval no Inferno. "A Estação das Artes investe em uma programação de Pré-Carnaval, acompanhando e fortalecendo o movimento crescente de blocos da cidade. Assim, em todos os sábados de fevereiro, apostaremos em uma proposta, funcionando como um abre-alas das apresentações que culminarão no Carnaval de Fortaleza", afirma o gerente de Ação Cultural da Estação das Artes.

Acompanhe agenda do Pré-Carnaval em Fortaleza (24/01 a 26/01): Sexta-feira, 24 Vibe Pré-Carnaval Com Mazé e Zélia

Quando: às 19 horas

às 19 horas Onde: Shopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Shopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Mais informações: Instagram

Instagram Gratuito Bloco Você tá no meu Radar Com Tarsis, Pedro Alencar, Lari B e Vasc

Quando: às 20 horas

às 20 horas Onde: Radar Pub (rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)

Radar Pub (rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles) Quanto: R$ 40

R$ 40 Vendas: ingresse.com Pré-Carnaval do Bom