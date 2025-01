Elmano diz que projeto político 'não pode prescindir' de Cid, mas quer discussão só em 2026

Governador Elmano de Freitas falou sobre cenário político envolvendo Cid Gomes. Declaração foi durante agenda no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) / Crédito: Samuel Setubal

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou a manifestação do senador Cid Gomes (PSB) sobre não ter interesse em disputar novamente a vaga no Senado em 2026. Elmano sinalizou que Cid é “imprescindível” dentro do projeto governista no Ceará e afirmou que diálogos devem ocorrer, para convencer o senador a se manter ativo na disputa por mandatos eletivos no próximo ano. Além disso, o petista projetou que as discussões sobre a chapa que disputará a eleição de 2026 e tratativas por apoio dentro da base, tendo em vista um amplo número de aliados disputando indicação ao Senado, só devem ocorrer no ano que vem. O governador concedeu entrevista coletiva neste sábado, 25, durante agenda no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), onde o governo realizou ampliação dos leitos de enfermaria.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O senador Cid, se percebi bem a frase, ele ‘não quer ser’. Mas têm aqueles que vão defender, como eu, que ele ainda tem de nos ajudar em muitas coisas no Estado. Da mesma maneira que ele falou que não sairá da política, que para mim já é algo muito importante, no momento adequado vamos sentar com o senador e ver quais missões cada um do projeto deverá cumprir. Tem as missões do ministro Camilo, as minhas, as do senador Cid, as do prefeito Evandro. Vamos ter que sentar, mas só conversaremos em 2026”.

Elmano reforçou o papel de liderança de Cid dentro do projeto político e ressaltou que o grupo governista não pode abdicar da presença ativa do senador no dia a dia político. “Cid sempre cumprirá um papel muito importante e destacado dentro do projeto. Ele começou o projeto, ele nos ajuda a refletir sobre o projeto e quais passos devemos seguir”, disse. E seguiu: “Como senador, (Cid) foi muito decisivo para aprovar a legislação de hidrogênio verde; para a regulamentação da energia eólica offshore; para aprovar as operações de crédito no Senado; no debate da Reforma Tributária, importante para o Nordeste e para preservar interesses do Ceará. Enfim, é um quadro da maior excelência e que nosso projeto não pode prescindir da sua inteligência e sua capacidade política”, concluiu. Pretensões de Cid Nesta semana, Cid negou intenção de disputar novamente o Governo do Estado no ano que vem ou mesmo a vaga no Senado.