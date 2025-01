Para Elmano, antecipar discussão sobre candidatura de Lula causaria disputa interna indesejada

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, durante visita presidencial ao Ceará. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reforçou o coro favorável à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026 e sinalizou que o petista só não será candidato caso não queira. Recentemente, Lula disse a ministros que uma eventual candidatura à reeleição dependerá de fatores como a própria saúde e da “vontade de Deus”. A declaração gerou repercussões no meio político. Questionado pelo O POVO, Elmano defendeu Lula candidato e que não se antecipe a discussão para definir um eventual sucessor. Apesar disso, reconheceu que caso essa discussão ocorra, deverá ser um processo que contará com divergências e diálogo interno.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Existem questões de lógica política. Se nós temos um presidente que está no mandato, que tem nossa plena confiança e que temos nele uma liderança e um farol para todos, se ele nos disser que quer ser (candidato à reeleição), ele será o nosso candidato. Apenas na hipótese dele dizer que não quer ser, é que vamos discutir outros nomes”, disse em entrevista no sábado, 25, durante agenda no Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Elmano reconheceu ainda que uma eventual negativa de Lula para a disputa da reeleição, pode gerar divergências dentro do projeto em relação a um sucessor, mas tratou a questão com naturalidade. “Certamente, quando se discutem nomes, sempre tem alguma diferença de nomes. Evidentemente, não nos interessa antecipar a discussão de nomes, o que nos interessa é agilizar as ações do governo e, dessa maneira, chegar na eleição até com avaliação mais positiva”, concluiu. Lula no Ceará? Neste mês, Elmano anunciou que entregaria o Hospital Universitário do Ceará (HUC), construído no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A ideia do governador é entregar o equipamento em fevereiro, com a presença do presidente Lula. Elmano disse que chegou a mandar um vídeo do hospital para Lula. Apesar do convite, ainda não houve confirmação oficial sobre se o líder petista virá ou não ao Estado para a entrega.