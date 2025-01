Ciro Gomes tem picape Hilux penhorada pela Justiça por dívida de R$ 6,6 mil com advogados

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) teve picape Hilux penhorada por decisão da Justiça paulista por uma dívida na casa de R$ 6,6 mil com advogados do site Diário do Centro do Mundo por um processo aberto em 2021. De acordo com informações do site Uol, a decisão foi tomada pela juíza Ligia Dal Colletto. O ex-governador do Ceará deu declarações de que o site era financiado por dinheiro de corrupção e contratados pelo PT.

Ciro Gomes foi condenado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a pagar uma indenização em 2023 por agressões que ultrapassaram o limite do razoável. O valor atualizado é de cerca de R$ 69 mil.