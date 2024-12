Ciro Gomes critica pacote fiscal de Haddad: "Uma das mágicas mais fuleiras que já vi"

Em vídeo publicado no X, o ex-ministro comenta sobre o pacote de corte de gastos do governo Lula e diz que "o que já está em vigor é o mero corte do salário mínimo’

Em um vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter), e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) comentou sobre o pacote fiscal do governo Lula, anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Ele define o ajuste de gastos como “uma das maiores falácias, uma das mágicas mais fuleiras que eu já vi”.



Ciro alega que, a pedido de “muita gente", quis explicar sobre o novo programa fiscal. “O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi um aumento no arrocho do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos que recebem, por exemplo, o BPC (Benefício de Prestação Continuada), como crianças autistas e idosos adoentados. Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), mais ainda gravemente”, explicou.