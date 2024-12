Alece Play: Assembleia lança "Netflix" para você acompanhar trabalho dos deputados

Os cearenses agora podem ter acesso facilitado às informações e conteúdos dos parlamentares estaduais. A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) lançou nesta quarta-feira, 18, o Alece Play, uma plataforma de streaming que reúne toda a programação da Alece TV e da Alece FM. Com a nova ferramenta, o público pode acompanhar de perto as atividades da Casa, acessando debates, entrevistas e notícias de forma simples e intuitiva.

"O Alece Play é talvez a maior inovação de comunicação lançada nesta gestão da Alece. Um grande avanço, já que disponibiliza todo o conteúdo da TV e da FM da Casa, seja ao vivo ou sob demanda, num único local. É um orgulho que temos pessoal que consiga desenvolver uma aplicação como essa dentro da Alece”, disse Rafael Luis, gerente-geral da TV Alece.

Um modelo pioneiro no Brasil

Ao criar um serviço de streaming para seus conteúdos, as emissoras da Alece se tornam a primeiras legislativas do país a adotar o modelo que dá autonomia ao usuário decidir o que pretende assistir. O formato, popularizado por gigantes como Netflix e Spotify, permite ao usuário decidir o que assistir ou ouvir, rompendo com as grades fixas de programação.

Além do acesso a transmissões ao vivo da Alece TV e Alece FM, o público terá a possibilidade de navegar por categorias, assistir a programas antigos e acompanhar novidades legislativas.