Cid nega rompimento com Elmano e diz que nova Mesa representa "proporção de partidos"

Elmano de Freitas e Cid Gomes / Crédito: Fabio Lima

O senador Cid Gomes (PSB) negou que tenha rompido com o governador Elmano de Freitas (PT) e que articulou mudança de nomes para assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Nesta terça-feira, 3, em Brasília, o parlamentar fez a primeira manifestação pública após o desfecho das articulações para a mesa diretora e afirmou que a troca de Fernando Santana (PT) por Romeu Aldigueri (PDT) foi uma decisão tomada pela Casa ouvindo Elmano, Camilo Santana (PT) e ele. "O que aconteceu na Assembleia, a meu juízo, foi você fazer representar-se na mesa diretora a proporção dos partidos. O PDT é o partido que tem a maior quantidade de deputados e, por conta disso, ficou na presidência. Eu acho que isso é bem razoável. Mas, não é vitória de ninguém", afirmou Cid após reunião sobre emendas parlamentares, na qual Elmano também participou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Questionado sobre como fica o trato com o governo estadual, o senador disse que "é uma boa relação" e rechaçou ter dito o contrário. "Você ouviu alguma declaração minha? Você só pode dizer que uma coisa aconteceu quando você tem uma declaração da pessoa. Eu nunca falei que rompi, que estava rompendo minha relação com Elmano. Nunca falei isso. Eu me manifesto sobre o que eu penso publicamente".