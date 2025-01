Evandro pede reavaliação de extinção de áreas verdes no fim da gestão Sarto

A extinção de áreas de proteção ambiental em Fortaleza, aprovadas nos últimos dias da gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT), está sob avaliação da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), já vetou o fim de uma dessas áreas de proteção, nas imediações da avenida Santos Dumont, que havia sido aprovado na Câmara Municipal em dezembro de 2024. Porém, há outras 15 áreas que também tiveram a proteção ambiental retirada pela Câmara no fim do ano passado.

No caso da medida vetada, a mudança havia sido aprovada pelos vereadores, mas não chegou a ser sancionada pelo ex-prefeito. Porém, pelo menos três projetos, que abrangem áreas de dez bairros de Fortaleza, chegaram a ser sancionadas pelo ex-prefeito e publicadas no Diário Oficial. Portanto, já são lei. Nesses casos, uma eventual mudança depende do envio de novo projeto pelo prefeito e de outra votação na Câmara.