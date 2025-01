Evandro investe nas redes sociais para "mostrar serviço" nas primeiras semanas de gestão

Evandro Leitão tem se mostrado bastante ativo no início da gestão, sempre com cobertura nas redes sociais / Crédito: Reprodução/Instagram

Desde que assumiu o comando da Prefeitura de Fortaleza, em 1º de janeiro de 2025, o prefeito Evandro Leitão (PT) tem utilizado bastante os recursos das redes sociais para mostrar serviço. Não é novidade que um prefeito, assumindo o comando do Executivo, busque demonstrar dedicação para a população da cidade, como lembra o professor de Teoria política na Universidade Estadual do Ceará (Uece), Emanuel Freitas da Silva. Houve Luizianne Lins (PT) com sua "Fortaleza Bela" nos 100 primeiros dias de mandato; houve ainda Roberto Claudio (PDT) visitando todos os postos de saúde da cidade quando assumiu, dentre outros casos.

Chama atenção, no caso do petista, o fato das redes sociais de Evandro estarem sempre alimentadas com cada passo que dá. Mesmo aos finais de semana, suas redes sociais são alimentadas com visitas a áreas de risco, hospitais e outros pontos da cidade, sempre demonstrando interesse nos problemas que afligem a população e, comumente, aparecendo conversando com os cidadãos fortalezenses. Até postagens deixando o Paço Municipal após a meia-noite já foram publicadas nessas primeiras semanas de mandato. Motivos para tanta exposição O professor Emanuel lembra de dois fatos que contribuem para que Evandro queria, logo de cara, passar uma imagem de muito trabalho à frente da máquina pública. Seu antecessor, José Sarto (PDT), muito foi criticado por ser um prefeito ausente, tendo aparecido mais para o grande público na reta final do mandato, algo que Evandro obviamente quer evitar.