Primeira mulher a comandar Guarda Municipal de Fortaleza, Cristiane Fernandes priorizará integração

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-01-2025: Posse da diretora da Guarda Municipal, Cristiane Fernandes, com a presença do prefeito Evandro Leitão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Empossada nesta quarta-feira, 22, como inspetora chefe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Cristiane Fernandes disse em entrevista que pretende integrar as ações de segurança com outras temáticas, como educação. A nova inspetora tomou posse em uma solenidade no auditório da GMF, que contou com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT) e da vice-prefeita Gabriela Aguiar (PSD). A nova gestora recebe o cargo do inspetor Rômulo, que foi o chefe da força municipal nos últimos quatro anos e quatro meses.

De acordo com a inspetora, a nova gestão da Guarda Municipal pretende trabalhar de forma coletiva e elencou as pastas que considera muito importantes para integração.

“A segurança pública é um trabalho coletivo, a segurança pública é mais uma das pastas que garante a segurança como um todo, então nós vamos trabalhar de forma integrada com outras pastas da prefeitura, educação, saúde e infraestrutura”. “Segurança não é só somente o guarda fardado, mas envolve uma questão de mais iluminação, mais estrutura nas escolas, então nós vamos trabalhar integrado", concluiu Cristiane. Relação com o governo Elmano Ao ser questionada sobre como será a relação com a pasta estadual da Segurança Pública, com as forças policiais e com o próprio governo estadual, Cristiane disse que pretende atuar em conjunto para ocupar todos os bairros e comunidades da capital.

“Sempre houve um diálogo aberto com as forças de segurança, o que vamos fazer é ter que intensificar ainda mais”, destacou ela. Cristiane pontuou a necessidade do governo ter o controle sobre todo o território municipal, considerando que há áreas dominadas por organizações criminosas e de difícil acesso para as forças de segurança. “Como temos interesse em ocupar os territórios, então a integração é fundamental para que isso ocorra de forma eficaz e garantir a segurança de Fortaleza”. “A Guarda Municipal tem uma função muito específica dentro do sistema de segurança pública, a questão da prevenção, a questão da polícia comunitária, segurança escolar, mas sim, como é de segurança pública, vamos atuar dentro do que cabe nossas competências”, concluiu a nova inspetora chefe.