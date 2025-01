Psol permite que Técio siga na direção da sigla, mesmo compondo gestão Evandro; oposição contesta

Técio Nunes é presidente municipal do Psol e foi nomeado para cargo dentro da gestão de Evandro Leitão / Crédito: Samuel Setubal

A Comissão Executiva Estadual do Psol, em reunião realizada na manhã deste sábado, 18, em Fortaleza, definiu que filiados da sigla nos municípios do Ceará ficam autorizados a compor governos municipais da esquerda no Estado, em especial nos municípios do Crato e de Fortaleza. A reunião foi motivada pela nomeação de dois membros do partido nas duas cidades citadas acima, ambas governadas pelo PT. Zuleide Queiroz é secretária de Direitos Humanos do Crato, enquanto Técio Nunes assumiu a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da gestão Evandro Leitão (PT), na Capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a presença de poucos membros do partido, na sede do Psol no Benfica, ficou decidido que Zuleide e Técio estão autorizados a assumirem os cargos nas gestões petistas.

Para Alexandre, a publicação de nota pública cobrando afastamento de Técio Nunes da presidência municipal do partido trouxe uma polêmica e acabou antecipando alguns debates que o Diretório Estadual já estava se programando para fazer. Para ele, trazer para o debate público questões internas do partido é um erro, especialmente "quando você é voz pública", afirmou, fazendo clara referência ao fato da cobrança ter sido feita por membros do partido com cargos eletivos, como o deputado estadual Renato Roseno. "Quando você passa a extrapolar o debate interno, você antecipa e traz esse debate interno para uma esfera maior, onde as pessoas não vão ter a oportunidade de ter todos os elementos da mesa", argumenta Uchoa. Entendimento de resolução nacional do partido causa polêmica O principal ponto de desacordo entre alas do partido diz respeito à interpretação da resolução “PSOL COM LULA CONTRA O BOLSONARISMO E PELOS DIREITOS DO POVO BRASILEIRO”, aprovada pelo Diretório Nacional do PSOL em novembro de 2022.

Para Alexandre Uchoa, a resolução dispõe exclusivamente sobre a relação do partido com os governos federal e estaduais, não tratando de governos municipais. Além disso, ele explica que há que se levar em consideração o contexto dos apoios que estão sendo dados. "A resolução era uma posição tirada para aquele momento (2022), do governo Lula que iria se iniciar. A minoria traz essa resolução para o município, e de 2022, como se isso fosse automático, e não é. Existe ainda um debate que a gente precisa fazer, né? Que característica, que tipo de governo nós temos em Fortaleza? Que tipo de governo nossa militância está participando? E, a partir disso daí, é que a gente caracteriza se a nossa posição ou composição fere ou não independente partidária", argumentou. A interpretação é semelhante à dada ao O POVO por Técio Nunes, que afirmou, porém, que a definição final seria do Diretório Estadual.

Discordância e apelo ao Diretório Nacional Na nota, publicada pelo que Alexandre Uchoa classifica como "minoria dentro do Psol", o pedido de afastamento de Técio Nunes da direção do partido está baseada justamente na resolução de 2022. "A resolução é clara, caso o dirigente assuma algum cargo, ele se afasta das direções. Até para não haver conflito de interesses. Para que o Psol possa ter autonomia de ter suas posições em relação ao governo. De combater a extrema-direita, quando atacar o governo, mas ao mesmo tempo de defender a classe trabalhadora diante de posições erráticas do governo, como fez agora recentemente em relação à questão dos drones, por exemplo", afirmou Jari Pereira, que se disse membro da "minoria do partido", ao final da reunião desta manhã. Também presente no evento, Jéssica Rebouças disse que a decisão tomada na reunião é contrária à resolução nacional, cabendo então recurso.