Júnior Mano reassume mandato em meio a investigações sobre suposto esquema criminoso

O deputado federal Júnior Mano (PSB) retornou nesta terça-feira, 21, ao seu mandato de deputado federal após estar licenciado desde setembro do ano passado. Ele comentou a volta nas suas redes sociais e parabenizou Tadeu Oliveira (PL), seu suplente.

"Após quatro meses de licença do meu mandato, retorno à Câmara dos Deputados com motivação para trabalhar muito. Quero parabenizar o Tadeu Oliveira , que desempenhou um excelente papel durante esse período. Agora, com o foco renovado, seguimos firmes, pois 2025 será um ano de muitos desafios e dedicação, sempre com o compromisso de melhorar a vida dos cearenses", afirmou.