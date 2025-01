Nepotismo: MP detecta contradição nas informações dadas por assessora de deputado

Deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) / Crédito: JÚLIO CAESAR/O POVO

Após a abertura de um inquérito civil para apurar suposta prática de nepotismo pelo deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) emitiu recomendação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) após detectar contradições em depoimentos. A investigação apura a nomeação de Renatha Falcão de Souza, cunhada de Henrique, irmã da Bispa Vanessa Lima (Republicano), como funcionária do gabinete do deputado. O inquérito foi aberto na última sexta-feira, 10, e é assinado pela promotora de Justiça Maria Irismar Farias Santiago, da 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Fortaleza, integrante do Núcleo de Deseja do Patrimônio Público.