Ex-prefeito de Jaguaribara, Joacy Júnior é eleito por unanimidade presidente da Aprece

JOACY Júnior conta com o apoio do atual presidente da Aprece, Júnior Castro / Crédito: Divulgação/Ascom Aprece

O ex-prefeito de Jaguaribara Joacy Júnior (PSB), conhecido como Juju, foi eleito, de forma unânime, como presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). A eleição ocorreu nesta segunda-feira, 20, sendo ele o único candidato para o cargo. Uma nova composição da gestão foi eleita também. A diretoria tomará posse no dia 29 de janeiro, durante o Seminário Aprece Novos Gestores 2025. A Chapa “Por um Municipalismo Forte e Qualificado” vai comandar a associação nos próximos dois anos. Ao lado dele, foram eleitos como vice-Presidente Amaro Pereira (PT), prefeito de Ipaporanga, secretário-geral Flávio Filho (PT), prefeito de Amontada; 1º secretário Cláudio Saraiva (PSB), prefeito de Capistrano; tesoureiro geral Sandro Rufino (PSD), prefeito de Umari; 1ª tesoureira Ynara Mota (Republicanos), prefeita de Guaramiranga; e presidente de Honra Roberto Pessoa (União Brasil), prefeito de Maracanaú.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com apenas uma chapa inscrita, os prefeitos presentes precisaram apenas levantar a mão para confirmar a chapa como eleita. O auditório na sede da Aprece estava lotada com gestores do Estado.

Ele defendeu também uma Aprece com ações descentralizadas. "Para que a gente possa, através desses encontros regionais, trazer para mais próximo das gestões municipais o que a Aprece tem de melhor na assistência social, na saúde, na educação. Esses municípios, principalmente municípios pequenos, possam ter mais conhecimento e possam estar desenvolvendo mais, da melhor forma possível, o serviço de qualidade", ressaltou. Antes da votação, Júnior explicou sobre a mudança que permitiu um ex-prefeito concorrer ao cargo de presidente da associação. Anteriormente, a vaga da presidência era exclusiva para prefeitos em exercício, mas o estatuto da Aprece foi atualizado, seguindo um preceito de outras associações estaduais. "Era uma demanda que o presidente tivesse tempo para a Aprece com aquela obrigatação de estar lá exclusivamente para a associação lutando pelos interesses da associação", ressaltou. Ele também fez elogios ao presidente eleito, que já era vice-presidente na Aprece. "Ele vindo nessa caminhada do dia a dia da Aprece já vai conseguir fazer com que ela continue entregando ainda mais conquistas para os nossos municípios. Por esse motivo, nós fizemos essa alteração. A chapa é composta por membros de todas as regiões, o estatuto ele exige isso", ponderou também.