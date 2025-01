Deputado cearense é investigado por suspeita de usar dinheiro de assessores para pagar agiota

Deputado estadual do Ceará é alvo de investigação do Ministério Público do Estado (MPCE) por suspeita de participar de esquema de repasse de salários de assessores para pagamento de dívida a um advogado que atuaria como agiota. O esquema configuraria rachadinha. O nome do parlamentar não foi informado pelo MPCE.

A segunda fase da ação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, 20, pela Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap). Foram cumpridos oito mandatos de busca e apreensão na casa dos suspeitos, em Fortaleza e Maracanaú.