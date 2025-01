Vereador assumirá Procon e suplente que apoiou Sarto negocia cargo na gestão Evandro

Vereador Wellington Saboia (à esquerda na foto) e os suplentes Lucas e Dayane; todos filiados ao Podemos / Crédito: Divulgação / WhatsApp / O POVO

O vereador Wellington Sabóia (Podemos) tomará posse no Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) de Fortaleza, até o início de fevereiro. Com isso, abrirá uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o seu partido. Um acordo interno determinou que a primeira suplente, Dayane Costa (Podemos), não assumirá de início, dando a vez a Lucas Cordeiro, segundo suplente do Podemos. Dayane é conhecida como “Dayane do Sarto”, e apoiou o ex-prefeito no pleito passado. Ao O POVO, Sabóia disse que o arranjo foi acertado com os correligionários após diálogo. “A gente discutiu e, a princípio, assumirá o Lucas (como vereador) e depois a Dayane. Tivemos essa conversa e vamos fazer um rodízio”, explicou o parlamentar. Na eleição do ano passado, Sabóia teve 11.014 votos; Dayane registrou 4.803 votos e Lucas angariou 4.246 votos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O POVO apurou que houve resistência, de atores ligados à gestão Evandro, quanto à possibilidade de Dayane assumir como vereadora. A suplente apoiou os então candidatos José Sarto (PDT) - no primeiro turno -, e seguiu o partido no apoio a André Fernandes (PL) - no segundo turno -, nas últimas eleições. Além de ter feito críticas a Evandro, o que teria gerado relutância na gestão com sua eventual chegada ao Legislativo.

Questionado sobre até que ponto se deu a resistência à suplente imediata, Saboia destacou que as discussões políticas ocorreram com tranquilidade e que quaisquer entraves foram superados. “Não vi isso. Se a gente pensar direitinho. Podia haver uma resistênciazinha de uma ou outra pessoa, mas nada que não foi superado pelo prefeito, porque agora ele é o prefeito de todos; não só do PT. E que tem interesse em ter amplitude na sua base e de fazer um trabalho com todos”, ressaltou o parlamentar.