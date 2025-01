Evandro indica inspetora como 1ª mulher a comandar Guarda Municipal

Novidade foi confirmada pela equipe do prefeito ao O POVO. Escolha foi feita pelo secretário da Secretaria da Segurança Cidadã

O prefeito Evandro Leitão (PT) indicou a inspetora Cristiane Fernandes para assumir Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) . A decisão foi oficializada nesta segunda-feira, 13, em reunião no Palácio do Bispo e confirmada ao O POVO . Ela será a primeira mulher a comandar a GMF. Posteriormente, o prefeito anunciou a indicação nas redes sociais.

Na publicação nas redes sociais, o prefeito parabenizou Cristiane e o Coronel Márcio. "Nós estaremos aqui para dar todo o apoio a fim de que nós tenhamos uma Cidade mais segura, uma Cidade onde a população tenha a sensação que está acolhida", disse em Evandro.

No vídeo, a nova dirigente da GMF agradece o convite. "Muito honrada por essa oportunidade. Espero estar contribuindo com a sua gestão para transformar a cidade Fortaleza numa das mais seguras do Brasil", afirmou a inspetora.

Currículo de Cristiane, diretora da Guarda Municipal

Desde de 2021, Cristiane comandava o efetivo e o posto de guarnição noturna da Corregedoria da Sesec. De 2017 a 2019, foi comandante da Coordenadoria das Inspetorias Cidadãs (Coinsp).