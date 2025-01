Evandro lança pacote com redução de 30% em terceirizados e corte de 20% de salários dele e equipe

Dentre as medidas, está a diminuição de 20% no próprio salário, e de secretários, além da redução de quase 30% nos gastos com servidores terceirizados e comissionados.

O prefeito afirmou ainda que sua gestão irá diminuir em 30% os gastos com servidores terceirizados, que, segundo Evandro, hoje são cerca de 16 mil pessoas. Prometeu ainda suspensão da admissão de novos terceirizados, além da redução de 30% dos gastos também com servidores comissionados, dentre outras medidas.

Confira a listagem das medidas que serão tomadas pela Prefeitura de Fortaleza:

- Redução de 20% do subsídio do prefeito, da vice-prefeita, do secretariado e dos presidentes (fundação, autarquias, empresas públicas e agências);

- Suspensão de todos os contratos e serviços não essenciais ou urgentes;

- Suspensão de licitações de aquisição de produtos e serviços não essenciais;

- Suspensão da admissão de novos servidores terceirizados;

- Redução de 30% dos gastos com servidores comissionados;

- Redução de 25% dos gastos com pessoal contratado por cooperativas;

- Redução de 50% dos valores das gratificações de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico (TTR);

- Redução de 25% do valor dos contratos de Organizações Sociais que prestam serviços à administração;

- Suspensão das diárias e horas extras para servidores, terceirizados e colaboradores (Exceto SMS, IJF e Guarda Municipal);

- Redução de 30% dos gastos com servidores terceirizados;

- Reavaliação imediata de todos os contratos de locação de imóveis;

- Suspensão de concessão de apoio, patrocínio ou subvenções de recursos públicos, para realização de eventos.

O prefeito voltou a garantir que não haverá reajuste de passagem até o fim do ano e afirmou que em novembro abrirá novas negociações.

"Vamos tirar essas pessoas"

Evandro reclamou que a gestão passada contratou pessoas nos dias finais do mandato. "Nós tiramos essas pessoas. Todas elas que nós iremos detectar, nós iremos tirar. Seja indicação de quem for, porque é um desrespeito com todos nós cidadãos que pagam importes", afirmou.