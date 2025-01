Evandro exonera mais de 1,5 mil remanescentes da gestão Sarto em um dia

O POVO constatou pelo menos 30 pastas, órgãos e entidades afetadas pela exoneração em massa. Os dados foram colhidos na edição da quinta-feira, 9, do Diário Oficial do Município .

O prefeito Evandro Leitão (PT) exonerou mais de 1,5 mil funcionários municipais da Prefeitura de Fortaleza em uma única edição do Diário Oficial. Após definidos os ocupantes do primeiro escalão da nova administração e os dirigentes de órgãos, a gestão que comandará a Capital cearense pelos próximos quatro anos procede a remoção dos remanescentes da gestão José Sarto (PDT).

O orçamento da Seger, conforme explicou Evandro na ocasião, será redistribuído entre as Regionais. "Nós iremos pactuar com os secretários para que a gente possa dividir esse orçamento da Seger de forma onde todos possam estar sendo contemplados".

"Na reforma administrativa que nós iremos enviar para a Câmara Municipal, nós iremos extinguir a Seger e as Regionais estarão vinculadas diretamente à Secretaria de Governo, ao secretário Júnior (Castro). Nós iremos criar uma coordenação, no sentido de que essa coordenação possa dialogar, conversar com todos os secretários regionais", disse em 2 de janeiro .

Assumindo a segunda posição do total de desligamentos, está a Secretaria Municipal de Educação (SME), com 159 exonerações contabilizadas. Ao lado da Saúde, é uma das pastas com as maiores fatias no orçamento do Município.

A Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza (Sefin) ficou em terceiro lugar no número de demissões, registrando 138 servidores exonerados no referido documento. Na casa dos 90 desligamentos, estão o gabinete do Prefeito e as secretarias de Governo e de Direitos Humanos.

Pouco mais de 70 exonerações foram notadas na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP). Já as secretarias da Saúde (SMS), de Esporte e Lazer, Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), e de Urbanismo contabilizaram, cada, em torno de 60 demissões. A Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) teve aproximadamente 50 baixas.