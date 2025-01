Evandro cobra secretários das Regionais: "Não quero vocês dentro de gabinete"

Entre os nomes indicados estão vereadores, deputado, presidente do PT Ceará e um ex-candidato que concorreu a prefeito da Capital no ano passado. Evandro já havia reunido secretários de governo, do primeiro e segundo escalões, no início deste ano, quando dialogou sobre o planejamento das ações para os primeiros 100 dias de gestão.



O presidente do PT Ceará, Antônio Alves Filho, o Conin, comanda a Regional 1. George Lima (Solidariedade), que foi candidato a prefeito de Fortaleza e viralizou nacionalmente após debate do O POVO com a frase "chupa aqui pra ver se sai leite", ficou com a Regional 2, conforme O POVO antecipou.

Para a Regional 3, o indicado foi Edilardo Eufrásio (MDB), que já foi prefeito de Tejuçuoca. O deputado estadual Osmar Baquit (PDT), que era um dos cotados para assumir a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com a renúncia de Evandro, gerencia a Regional 4. Baquit foi presidente do Fortaleza na época em que Evandro comandava o Ceará. Clique aqui e veja a lista completa dos secretários das Regionais.