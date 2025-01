Evandro prevê compensar fim da Taxa do Lixo com PPPs, crédito de carbono e reciclagem

PREFEITO Evandro Leitão acompanhou obras de limpeza em canais de Fortaleza / Crédito: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza

Em seu primeiro ato como prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) enviou o projeto de lei (PL) com regime de urgência que acaba com a Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), a polêmica Taxa do Lixo. O projeto prevê alternativas para angariar recursos diante do fim da cobranças, como Parcerias Público-Privadas (PPPs), reciclagem e crédito de carbono. O texto foi protocolado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) no dia 3 de janeiro e será analisado pelos vereadores da Capital já na quinta-feira, 9, em sessão extraordinária. Antes de ir ao plenário, passará pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Orçamento.

Dentre os principais pontos destacados no texto enviado por Evandro para compensar o fim da Taxa do Lixo, é destacado que a Prefeitura de Fortaleza terá pelo menos seis formas para garantir manejo dos resíduos sólidos, como comercialização de materiais recicláveis, Parcerias Público-Privadas (PPPs), financiamento do Governo Federal e Estadual e crédito de carbono.

“Com base nessa decisão e em estudos técnicos realizados pelo Executivo municipal, constatou-se que a manutenção da TMRSU (Taxa do Lixo) impacta desproporcionalmente os cidadãos, sem comprometer a viabilidade financeira do sistema com a adoção de fontes alternativas previstas em lei. Assim, se propõe aqui a revogação da taxa e a implementação de um modelo de financiamento mais sustentável e justo”, diz o texto. Fontes de financiamento para a compensação do fim da Taxa do Lixo O artigo 2 do projeto assinado pelo atual prefeito de Fortaleza elenca meios por quais os serviços de manejo de resíduos sólidos serão financiados. Confira. receitas acessórias: oriundas da comercialização de materiais recicláveis, resíduos

orgânicos e outros subprodutos; subvenções governamentais: transferências financeiras da União e dos estados para

apoio aos sistemas municipais; Parcerias Público-Privadas (PPPs); receitas de créditos de carbono, com obtenção de recursos por meio de projetos

certificados em mercados de carbono, como a captura de metano em aterros sanitários outras fontes permitidas por lei, que assegurem a viabilidade econômico-financeira sem

comprometer a capacidade contributiva dos munícipes. ações voltadas à racionalização das despesas relacionadas aos serviços de manejo de resíduos sólidos, promovendo a eficiência no uso dos recursos públicos e a redução de

