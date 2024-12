Contas como IPTU e Taxa do Lixo não podem mais ser pagas nas Lotéricas Caixa

Convênio entre a Caixa Econômica Federal (CEF) e a Prefeitura de Fortaleza acabou no dia 30 de novembro e o recebimento de guias, boletos e afins do Executivo municipal foi suspenso

Com isso, foi suspenso o recebimento de guias, boletos e afins ligados à Prefeitura de Fortaleza nas unidades lotéricas do Ceará.

Ao se dirigir por três vezes a uma lotérica na Barra do Ceará para pagar IPTU mais taxa do lixo, ele recebeu apenas a informação de que os boletos não eram recebidos, mas nenhuma explicação a mais foi dada.

Conforme ofício da Superintendência Executiva de Governo Fortaleza da CEF ao Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará, "estão sendo desenvolvidas ações visando a renovação/prorrogação devida, cujas eventuais informações serão repassadas oportunamente."

Sem entender que não era algo pontual daquela unidade, o aposentado acabou atrasando o pagamento das contas. Até tentou Bradesco e Banco do Brasil, mas, como não era correntista, não obteve sucesso.

Com isso, Ribeiro teve a ajuda de um dos filhos, que quitou a conta via Pix por ele. Acontece que o idoso não é afeito a tecnologias e não recebeu as orientações devidas sobre a suspensão do convênio, o que acabou por prejudicá-lo.

Na página inicial da Prefeitura de Fortaleza não há informação sobre o não recebimento nas lotéricas. Mas na da Secretaria de Finanças (Sefin) do Município há um banner, que fica por cerca de cinco segundos visível.