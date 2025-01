Taxa do Lixo: Quem não pagou terá dívida perdoada? Haverá ressarcimento? Entenda

Prefeito Evandro Leitão junto com sua Vice Gabriella Aguiar, o Presidente da Câmara Léo Couto e alguns vereadores de apoio no Paço Municipal envia projeto para acabar com Taxa do Lixo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Com o envio para a Câmara da mensagem que extingue a cobrança da Taxa do Lixo em Fortaleza, os cidadãos da capital cearense questionam sobre uma possível anistia de valores devidos referentes à Taxa do Lixo e até mesmo um possível ressarcimento para quem já pagou. Em coletiva de imprensa após entregar à Câmara Municipal a mensagem da extinção da cobrança, o prefeito Evandro Leitão (PT) tratou da questão.