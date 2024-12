Aliados de Evandro têm dúvidas sobre quanto a taxa do lixo arrecada

Base do prefeito eleito não tem certeza sobre quanto a Prefeitura apurou com o tributo que Evandro prometeu extinguir

A taxa do lixo, muito citada durante a campanha eleitoral, é um ponto nebuloso no meio das informações. A base diz não saber quanto o Município arrecada com a cobrança.

Em maio deste ano, conforme noticiado pelo colunista Henrique Araújo, do O POVO, a gestão José Sarto tinha arrecadado R$ 161 milhões desde a criação da taxa, em abril do ano passado. No primeiro ano, os valores somaram R$ 64.453.999,04. Já nos cinco primeiros meses de 2024, o total apurado passou a R$ 96.942.781,79, calculados até dia 22 de maio último.