Com voto de todos os vereadores, Câmara de Sobral revoga Taxa do Lixo

A Câmara Municipal de Sobral aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira, 6, a revogação da Taxa do Lixo. A sessão contou com a presença de todos os vereadores, que decidiram pela extinção da cobrança que foi instituída durante a gestão do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB). Foram 21 votos favoráveis para acabar com a taxa.

"Com felicidade, agradeço a Deus e ao prefeito Oscar por mandar esse projeto que nós lutamos lá atrás, desde 2023, quando adentramos contra e conseguimos uma liminar que beneficiou toda a população sobralense. A liminar foi derrubada e hoje a gente consegue derrubar de uma vez por todas essa Taxa do Lixo", disse ainda o presidente.

“Quero agradecer a todos os vereadores que votaram lá atrás contra a Taxa do Lixo. E agradecer aos que, neste momento, viram e entenderam a situação e o que a taxa do lixo fez na população sobralense. Sou muito feliz de estar neste local, podendo votar e ajudar a derrubar essa taxa que maltratou muito a população sobralense", ressaltou o presidente da Câmara de Sobral, o vereador Chico Joia Júnior (União Brasil.

A taxa gerou, desde a implementação, críticas da população. O tributo foi anunciado em outubro de 2023, mas só começou a ser cobrado em Sobral em abril do ano seguinte, em 2024. Assim como em Fortaleza, a taxa virou pauta da campanha eleitoral, já que Oscar prometeu em campanha a revogação. O atual prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), fez o mesmo e se articula com a Câmara para extinguir a cobrança.

Então presidente do Legislativo municipal, a vereadora Socorrinha Brasileiro (PSB) afirmou que, na época, não votou por não concordar com o projeto. "No primeiro momento, eu não votei nesse tarifa, porque eu estava na presidência e, quando completou os votos, os colegas me criticaram dizendo que eu não quis dar minha cara a tabefe, mas eu também não votei por não concordar em tirar da população sobralense. Hoje, sim, eu vou votar para que seja retirada essa tarifa", disse. Ela era aliada de Ivo, mas decidiu apoiar Oscar na eleição, inclusive votando na chapa que elegeu Chico Joia Júnior como presidente. Ele é sobrinho do prefeito.

Do mesmo partido do ex-prefeito, Carlos do Calisto (PSB) alegou que não votou na aprovação da Taxa do Lixo porque estava como secretário na gestão.

Oscar celebrou a aprovação e aproveitou para alfinetar adversários. "Esta é a melhor resposta, principalmente para aqueles que achavam que seria impossível acabar com a Taxa do Lixo no primeiro mês da nossa gestão", escreveu nas redes sociais. Ele apontou que é "mais um compromisso que estamos honrando com a população".