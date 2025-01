Câmara vota extinção da Taxa do Lixo na próxima quinta-feira, dia 9

"A sessão extraordinária servirá para darmos celeridade à revogação da Taxa do Lixo, uma taxa que a população aguardava que fosse extinta, devido a ser uma promessa de campanha do prefeito Evandro. E, taxa também que foi tão discutida na Casa e na nossa cidade", explicou Couto.

"Hoje é uma dia muito feliz, para mim, para a população da nossa cidade e acredito que também para os vereadores, que vão ter a oportunidade de tirar essa taxa, que onera o bolso da população de Fortaleza", acrescentou o presidente da CMFor.

Composição das comissões

Léo Couto afirmou que a composição das comissões de Orçamento e de Constituição e Justiça serão anunciada somente na quinta-feira, dia da sessão.

"A ideia é dar entrada na mensagem amanhã (terça-feira), ter a sessão na quinta-feira e, na quinta-feira a gente anunciar essas duas comissões, que vão analisar justamente a matéria. As outras comissões, a gente com mais tranquilidade, vendo o perfil, conversando com cada partido, nós vamos também anunciar no período de fevereiro, que é quando volta o funcionamento daqui, após o recesso", concluiu.