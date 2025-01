Taxa do Lixo: base de Evandro apresenta emenda que garante Refis para quem está em débito

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Léo Couto (PSB), afirmou nesta terça-feira, 7, que os vereadores da base do prefeito Evandro Leitão (PT) apresentaram uma emenda coletiva com a proposta de que a Prefeitura implante um programa de Recuperação Fiscal (Refis) para aqueles que estão em débito com a Taxa do Lixo de 2024.

Léo destacou que a medida poderá facilitar o pagamento da dívida. A Casa analisará na quinta-feira, 9, em sessão extraordinária, a mensagem enviada pelo prefeito Evandro sobre a revogação da Taxa do Lixo. A emenda referente aos Refis também será avaliada.