Glêdson sobre nova relação entre Prefeitura de Juazeiro e Câmara: "Ambiente muito mais produtivo"

O prefeito de Juazeiro do Norte destacou que, na gestão anterior do Legislativo, muitos dos projetos foram travados sem nenhuma explicação plausível

A relação entre a Prefeitura de Juazeiro Norte e Câmara de Vereadores, marcada até pouco tempo por atritos, parece estar caminhando para um ambiente mais colaborativo. É o que avalia o prefeito reeleito e recém-empossado Glêdson Bezerra (Podemos), em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri. “Eu vejo na atual presidência uma abertura maior para discutir e compreender as propostas enviadas pelo Executivo. Isso cria um ambiente muito mais produtivo e saudável para a cidade”, ressaltou o prefeito.



Durante a conversa, Glêdson destacou o entusiasmo com o novo comando da Câmara e sua composição, indicando um cenário mais promissor para a tramitação de projetos de interesse do Executivo. Ele comparou a atual gestão de Felipe Vasques (Agir) com a condução anterior, liderada pelo vereador Capitão Vieira (MDB). Glêdson Bezerra foi enfático ao afirmar que, no período passado, não era apenas a figura do então presidente que apresentava dificuldades, mas o ânimo do Legislativo como um todo.