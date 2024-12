Glêdson diz ter recebido convite de Elmano para encontro no Abolição, mas que declinou

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou nesta quinta-feira, 19, ter recebido um convite do governador Elmano de Freitas (PT) para um encontro no Palácio da Abolição nesta sexta-feira, 20, mas que declinou, alegando incompatibilidade de agendas.

Glêdson afirmou estar honrado com o convite, mas justificou que não conseguirá participar do evento em razão de compromissos previstos na mesma data. “Eu estou muito ansioso para poder sentar com o nosso governador. Ele é o nosso governador, de todos os cearenses e juazeirenses. Eu preciso sentar com ele sobre as coisas de Juazeiro, me sinto lisonjeado com o convite, mas nesse final de ano, são muitos compromissos agendados e os voos daqui para Fortaleza estão impraticáveis”, explicou o prefeito, em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri.