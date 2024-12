Juazeiro do Norte: Glêdson Bezerra e 21 vereadores são diplomados

Primeiro prefeito reeleito nas terras do Padre Cícero, Glêdson Bezerra celebrou nova composição da Câmara: "bem melhor do que a atual"

O prefeito reeleito de Juazeiro do Norte , Glêdson Bezerra (Podemos), foi diplomado pela Justiça Eleitoral nesta quarta-feira, 18, na Câmara Municipal. Ele celebrou a renovação no quadro legislativo durante a cerimônia.

“Todo mundo sabe do tamanho das restrições que tenho com a atual composição, mas o recado das urnas foi dado. De 21 vereadores, houve uma renovação de dois terços do Poder Legislativo, então está muito claro e óbvio que a população não aprovou o trabalho que foi desenvolvido pela maioria dos vereadores”, pontuou o prefeito.

Durante o evento, o prefeito declarou que pretende realizar um “governo de continuidade” e que não deve fazer grandes alterações no secretariado, porém deve promover uma reforma administrativa em fevereiro de 2025.

Bezerra venceu as eleições municipais de 2024 com 53,23% dos votos, sendo o primeiro prefeito da história de Juazeiro do Norte a se reeleger. A posse do gestor e dos parlamentares municipais acontecerá, assim como em todo o Brasil, no dia 1º de janeiro de 2025.