Juazeiro: Glêdson deve encontrar Elmano nesta sexta e diz que uma conversa pacificará relação

O prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), está em Fortaleza e deve se encontrar nesta sexta-feira, 3, com o governador Elmano de Freitas (PT). Ele foi convidado para evento nesta sexta-feora, 3, para assinatura de uma ordem de serviço de obras de esgotamento sanitário em Juazeiro do Norte e mais 16 municípios. A declaração foi feita na quinta-feira, 3, à rádio O POVO CBN Cariri. "Antes de vir para cá, eu recebi uma ligação do Nelson Martins (secretário da Articulação Política). Ele me convidou para a gente estar amanhã no Palácio lá do governador, do Governo do Estado, às 9 horas da manhã, para assinatura de uma ordem de serviço em que a Cagece vai se comprometer de fazer determinados investimentos em cidades do Estado do Ceará e também Juazeiro será contemplada", disse o prefeito.

As falas foram dadas em resposta à pergunta do apresentador Luciano Cesário, que lembrou as declarações públicas do governador, que reclamou da ausência de Glêdson em evento público, o que Elmano considerou que pode ter sido birra. O prefeito afirmou que não atendeu a convite anterior do governador por problema de agenda. Glêdson afirmou, nessa quinta-feira, que uma simples conversa com Elmano poderia sanar as rusgas e pacificar a relação. Porém, ele enfatizou que a reunião desta sexta-feira, 3, não será oficial, e nem individual, com o governador recebendo vários prefeitos no Palácio da Abolição. "Por mim sim não tenho a menor dúvida disso. Não é uma conversa oficial. Tá não vamos sentar ou não é a reunião oficial que eu estou esperando para pegar aqui um um bocado de encaminhamento".