Gledson Bezerra toma posse em Juazeiro como 1º prefeito reeleito

O atual chefe do Executivo venceu a disputa no último dia 6 de outubro contra o deputado estadual Fernando Santana (PT). No pleito, o atual chefe do Executivo teve 83.514 votos, possuindo, assim 53,23% da preferência do eleitorado da maior cidade do Cariri. O petista, por sua vez, foi escolhido por 70.983 pessoas, equivalente a 45,21%.

Primeiro prefeito a ser reeleito no município de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) foi empossado nesta quarta-feira, 1º, para mais quatro anos à frente do Executivo municipal, juntamente com o vice, Dr. Tarso Magno (Podemos), e os 21 vereadores eleitos em outubro passado.

Na chegada à Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Glêdson falou à imprensa e enfatizou realizar um sonho ao entrar para a história da cidade com uma inédita reeleição.

"É algo indescritível com palavras. É, sobretudo, a realização de um sonho. Sempre pensei em fazer política, sem ajeitado, acabando com aquele provincianismo — que é comum, que não combinava com Juazeiro do Norte", falou.

A campanha eleitoral em Juazeiro do Norte foi marcada por uma queda de braço entre as mais diversas forças políticas do Estado. Fernando Santana contou com o apoio maciço do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da educação, Camilo Santana (PT) e do ex-prefeito da cidade, Raimundão (MDB).

Glêdson, por sua vez, teve ao seu lado o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o ex-deputado estadual e candidato à prefeitura de Fortaleza em 2024, Capitão Wagner (União Brasil).

"De um lado, estávamos com a nossa candidatura, humilde, mas confiante que ia dar certo. Do outro lado, todas as forças políticas da história recente de Juazeiro. Quando saímos com a vitória, foi realização de um sonho", destacou.