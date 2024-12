Elmano: reforma do Memorial Padre Cícero sairá com ou sem parceria com a prefeitura de Juazeiro

Governador questionou se ausência do prefeito Glêdson Bezerra em evento com ele se deu por 'birra'

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que irá concluir a reforma do Memorial Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, com ou sem parceria com a Prefeitura do município da região do Cariri.

"Com a Prefeitura ou sem a Prefeitura, o fato é que o Memorial Padre Cícero será feita a reforma. Se ele quiser em parceria com o Governo do Estado, nós faremos em parceira, se ele (Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro) não quiser, o Estado fará", disse o governador, em entrevista à Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 26.