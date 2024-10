Presidente do PL diz que expulsão de Júnior Mano foi encaminhada ao Conselho de Ética

Deputado federal foi expulso do partido após participar de um ato de campanha de Evandro Leitão (PT), adversário do candidato do PL em Fortaleza

"Ontem, fui surpreendido por um vídeo do nosso presidente Carmelo Neto, nosso presidente regional do PL no Ceará, e de uma imagem do deputado Júnior Mano junto com o candidato do PT. Imediatamente, falei para ele que isso não tinha saída e que era caso de expulsão. Já mandei o assunto para o Conselho de Ética no mesmo momento, vamos instalar o Conselho de Ética já na semana que vem. Com a conclusão que cheguei, a disputa apertadíssima, não podíamos passar sem responder uma matéria dessa. Muito ruim isso para nós. Não pode, nós temos que estar juntos. Questões pessoais não se resolvem dessa maneira", falou.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Valdemar falou sobre a participação do deputado federal no evento de Leitão e afirmou que teria entrado em contato com o deputado estadual e presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto , indicando que o caso "não tinha saída". Em seguida, Costa Neto disse que o assunto foi encaminhado ao Conselho de Ética.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, falou sobre a expulsão do deputado federal Júnior Mano da legenda e informou que o caso foi encaminhado para o Conselho de Ética. Mano foi expulso da sigla após apoiar o candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT), que disputa o cargo contra André Fernandes (PL).

Nessa quinta-feira, 17, Júnior Mano participou de um ato com 41 prefeitos aliados para a campanha de Evandro. O prefeito reeleito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), e o atual prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido) — que pediu desfiliação do PL neste mês — também estavam no evento. Em uma das fotos do ato, Mano aparece ao lado do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT).

O deputado se pronunciou nessa sexta em vídeo publicado nas redes sociais e destacou que o pedido de expulsão teria sido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em ligação para Carmelo. Mano também pontuou que tem "respeito e lealdade" ao PL, mas justificou a decisão de apoiar Evandro Leitão em Fortaleza, avaliando que o candidato do PT seria "o melhor por Fortaleza".

"Diante de todo os fatos que tem ocorrido na Capital, dessas candidaturas, eu resolvi, sim, tomar uma posição de apoiar o amigo Evandro Leitão, e voto no Evandro não é porque ele é do PT não, voto no Evandro porque ele é o melhor para Fortaleza", disse.