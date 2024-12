PSB Ceará deixa para 2025 filiação de deputados que estão de saída do PDT

Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará e pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O PSB deixará para 2025 a filiação dos deputados estaduais e federais que estão de saída do PDT. Prevista inicialmente para o fim deste ano por Eudoro Santana, presidente estadual do partido, a migração ainda não tem uma data definida. Elias José, vice-presidente do PSB no Ceará, afirmou ao O POVO que o ato pode ser mais estratégico no início de 2025. “Eu não tenho uma resposta conclusiva, mas considero que até mesmo para efeito de repercussão política se torna mais estratégico para o início de 2025”, disse Elias.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entenda o processo entre PDT e PSB

A migração de parlamentares do PDT para o PSB é resultado do racha na sigla trabalhista que começou em 2022, no contexto da escolha do nome do partido para disputar a eleição ao Governo do Estado. O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), nome defendido por Ciro Gomes (PDT), foi o escolhido em detrimento à então governadora Izolda Cela (hoje no PSB), que tinha o apoio do senador Cid Gomes (hoje no PSB) e o ex-governador Camilo Santana (PT).

RC acabou a eleição como o terceiro mais votado e Elmano de Freitas (PT), com apoio de Camilo, venceu no 1º turno. Posteriormente, pedetistas mais próximos a Cid Gomes receberam carta de anuência assinada pelo senador que ocupava temporariamente a presidência do partido no Ceará. Em tese, com essa anuência, eles poderiam deixar o partido sem perder os respectivos mandatos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e na Câmara dos Deputados. O diretório nacional do PDT contestou na justiça a legitimidade da anuência assinada por Cid, alegando que caberia à instância nacional liberar ou não os dissidentes. Após meses de batalha judicial, foi autorizada pela Justiça a saída dos deputados sem risco de perda de mandato.