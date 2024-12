Saiba as punições para gestores que deixam prefeituras em situação de sucateamento

Em Pacajus, houve atraso no pagamento de médicos, além de a coleta de lixo quase parar e a suspensão de transporte universitário por alguns dias / Crédito: AURÉLIO ALVES

As transições entre os governos são, geralmente, marcadas por tensões entre os gestores atuais e os candidatos eleitos, especialmente quando o novo ocupante do cargo é da oposição. Com mandatos que se iniciam a partir de 1° de janeiro, os próximos chefes dos executivos municipais e seus secretariados devem assumir as prefeituras e reorganizar as contas públicas. No caso de Fortaleza, o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) chegou a acusar falta de transparência no processo da passagem de informações entre as gestões. A indicada para coordenar a sua equipe de transição, a vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD), também lançou reclamações sobre as informações disponibilizadas pelo time do prefeito José Sarto (PDT).



Ao O POVO, Gabriella disse, à época: "A maioria dos secretários traz as conquistas que eles avaliam das suas gestões. O que nós queremos são os principais desafios nos primeiros 100 dias. Entendo até que há uma falta de comunicação. No sentido de que o que eles estão trazendo não é exatamente o que a gente precisa". Mas Fortaleza não é exceção, e outros municípios cearenses também enfrentaram problemas no andamentos das transições e problemas com o sucateamento de prefeituras no fim das gestões. Conforme reportagem seriada de Ludmyla Barros, do O POVO+, diversas cidades do Interior e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) experimentaram desmonte nas transições de governos. O levantamento exclusivo mostra que Cascavel, Pacatuba, Pacajus e Acopiara, além de Barreira, Canindé, Frecheirinha, Morada Nova e Poranga apresentaram problemas.

Denúncias de interrupções em serviços essenciais, como o funcionamento pleno de hospitais e coleta de lixo, além de contas negativas, embora sejam situações corriqueiras, são alvos da fiscalização de órgãos públicos, como o MPCE e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), que apresentam punições cabíveis para a má administração dos recursos das cidades. Afinal, quais punições podem ser aplicadas quando as prefeituras são deixadas em situação precária? A responsabilização pelas irregularidades nas gestões, incluindo omissões nos exercícios das funções desempenhadas, e que resultem em problemas orçamentários ou administrativos, ocorre por aplicação de punições pelo TCE, como: multas administrativas e reprovação das contas de gestão ou de governo. O promotor de Justiça Daniel Lira, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público (Caodpp), do MPCE, explica que “além de ter as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE), (o prefeito) pode se tornar inelegível, responder à ação de improbidade administrativa com possibilidade de multa, suspensão dos direitos políticos e proibição de exercer cargo público”.

“Ainda pode vir a responder por dano ao erário em si e dano moral coletivo, a depender da gravidade da conduta e da existência de dano ao patrimônio público”, finaliza. Também podem ser empregadas, conforme o secretário executivo de Fiscalização do TCE, Gennison Lins, a responsabilização solidária em processos de tomada de contas especiais, com determinação de devolução de valores, e também a representação ao MPCE para apuração de responsabilidades cíveis e criminais, como improbidade administrativa. Serviços essenciais não podem ser interrompidos Caso serviços essenciais parem de ser ofertados à população, por razão de má gestão orçamentária e financeira, esse rompimento pode ser entendido como “grave violação dos princípios constitucionais da administração pública”, segundo artigo 37 da Constituição.