Presidência da CMFor: Gardel declara apoio e "passa bastão" a Léo Couto

O atual presidente do parlamento da capital cearense destacou que ato é retribuição ao voto dado por Léo em sua eleição

Em discurso na tribuna do balanço de dois anos de mandato à frente da Casa, Gardel "passou o bastão" a Léo Couto. Apesar da eleição para a Mesa Diretora ser em 1° de janeiro de 2025, o vereador do PSB deve receber apoio de quase todos os vereadores.

"Quero também dizer aqui que, para mim, é uma honra, vereador Léo Couto, já, neste momento, declarar que darei o meu apoio a vossa excelência. Votarei em vossa excelência com muito orgulho e já desejar a vossa excelência que tenha um bom mandato", disse Gardel.

O vereador Léo Couto (PSB) conta com a ampla maioria do apoio dos parlamentares para se tornar o próximo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

Presidência da Câmara Municipal de Fortaleza: Retribuição

Rolim relembrou de quando foi eleito para a presidência da CMFor em 2022, quando o vereador do PSB também pleiteava o posto e retirou de última hora o nome para apoiar o pedetista, falando de dar uma retribuição ao candidato.

Léo Couto, cujo avô, Gerôncio Bezerra, e o pai, José Maria Couto, foram presidentes da Câmara de Fortaleza, iniciou fala felicitando Gardel pelos dois anos de mandato e pedindo uma salva de palmas aos vereadores da Casa.

O parlamentar destacou que no início do mandato tanto ele como Gardel foram líderes da gestão do prefeito José Sarto (PDT), antes de haver rompimento político. "Passamos por momentos difíceis e desafiadores como a política é", disse.