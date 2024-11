Eleição para CMFor: André Fernandes descarta apoio ao PT; oposição vê Léo Couto como favorito

FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-10-2024: Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e sua base já acertaram o nome do vereador Léo Couto (PSB) como escolhido do grupo para ser o candidato à Presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A oposição, por sua vez, ensaiou uma articulação para uma chapa própria, mas as movimentações não avançaram e, nos bastidores, Léo já é dado como favorito a comandar a Casa. Ainda durante a campanha do segundo turno, parlamentares ligados ao prefeito José Sarto (PDT) e a Capitão Wagner (União Brasil) buscaram formar uma aliança para escolher um presidente independente de quem fosse eleito prefeito. O nome era o do atual comandante da CMFor, Gardel Rolim (PDT), que apoiou André Fernandes (PL) na disputa direta contra Evandro.

Com a vitória de Evandro e a reaproximação do PDT para ser base do petista na Câmara, Gardel perdeu força e é visto como carta fora do baralho para continuar na presidência.