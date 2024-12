Mesa Diretora na CMFor: Oposição aguarda diálogo com Léo Couto para definição

CÂMARA Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A expectativa é de que em reunião no início da próxima semana, Léo Couto e membros da oposição possam acertar qual espaço os vereadores ocupem na Mesa encabeçada por ele, tendo assim apenas uma chapa e respeitando a proporcionalidade das bancadas, uma vez que o PL é o segundo partido com mais vereadores eleitos.