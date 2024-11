Glêdson diz estar 'feliz' com aliados da oposição, mas buscará Elmano de forma administrativa

“Prefeito tem que governar. Prefeito tem que executar políticas públicas. Prefeito tem que arregaçar as mangas e resolver problemas da sua cidade” disse Glêdson durante participação no Debates do POVO da O POVO CBN, que levantou o debate sobre a posição do prefeito em ser de partido opositor.

Glêdson foi o único prefeito do bloco oposição eleito no triângulo das principais cidades do Cariri, composto por Crato, Juazeiro e Barbalha. E em toda a região, 12 dos 29 municípios serão governados por gestões do Partido dos Trabalhadores.

Ao ser indagado se seria o ícone dessa oposição no Estado, sua gestão a 'vitrine', o prefeito defendeu que 'naturalmente' pode acontecer, mas que não irá se esforçar para isto. “Eu vou bater na porta dele (Elmano) sim senhor. Eleição político-partidária é outra história. Ele é governador do Estado do Ceará, Juazeiro do Norte do norte tem 303 mil habitantes. Vai deixar Juazeiro de fora? Que lógica é essa? Vou bater sim a porta do governo, mas lógico que pretendo fazer uma política mais próxima a essas pessoas que me ajudaram aqui na cidade”, apontou o prefeito.

Durante a campanha, o prefeito conseguiu reunir siglas de diferentes campos ideológicos como PDT, PL e União Brasil para reunir forças em oposição. O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), o deputado Carmelo Neto (PL) e o ex-candidato Capitão Wagner (União Brasil) foram nomes que o apoiaram. Ao conseguir ser reeleito, configurou-se como a grande vitória da oposição, já que Juazeiro é o terceiro município em número de eleitores no Estado.

"Deixar muito claro que, do ponto de vista administrativo, eu não vou só como já estou buscando essa aproximação com o governo estadual e federal tudo no sentido de fazer o melhor para a cidade de Juazeiro do Norte que irradia sua influência para a região do Cariri. Do ponto de vista político, estou muito feliz com as pessoas que me ajudaram na minha candidatura aqui em Juazeiro do Norte e quero marchar junto com essas pessoas que me ajudaram", ressaltou.