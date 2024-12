Reforma no secretariado de Elmano deverá mudar composição da Assembleia

Próximo do fim do segundo ano de mandato, o governador Elmano de Freitas (PT) iniciou uma reforma administrativa na sua gestão. Dentre elas, a mais impactante é a volta de Chagas Vieira ao posto de secretário-chefe da Casa Civil.

Outros mexidas são esperadas e devem mexer com a configuração atual da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Uma das mudanças esperadas é a saída de Salmito Filho (PDT) do comando da secretária de Desenvolvimento Econômico (SDE).