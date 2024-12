Chagas Vieira abre reforma de Elmano e volta a assumir comando da Casa Civil

Jornalista Chagas Vieira tomou posse como secretário da Casa Civil no governo Elmano / Crédito: Reprodução/X Chagas Vieira

O jornalista Francisco das Chagas Cipriano Vieira reassumiu como secretário-chefe da Casa Civil nesta terça-feira, 17, após início da reforma administrativa realizada pelo governo de Elmano de Freitas (PT). A oficialização da nomeação foi publicada no Diário Oficial nessa segunda-feira, 16. O novo titular do cargo substitui Maximiliano Cesar Pedrosa Quintino de Medeiros, conhecido como Max Quintino, que estava no cargo desde o início do mandato do petista, em 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A nomeação de Chagas Vieira aparece em meio às mudanças administrativas realizadas pelo governo Elmano, como a exoneração de Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que deixa a Secretaria da Proteção Social (SPS) para ocupar vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE).

Em publicação nas redes sociais, Chagas registrou o primeiro dia. “Iniciando hoje a nova missão do Governo do Estado. Vamos firmes e fortes na luta por um Ceará cada vez melhor”, compartilhou. Chagas Vieira já esteve na pasta anteriormente, nos governos de Camilo Santana (PT) e de Izolda Cela (PSB), entre 2020 e 2022. O novo secretário-chefe também esteve no cargo de Assessor Especial de Comunicação do Governo do Ceará, de 2015 a 2020. A indicação do jornalista foi divulgada pelo governador na terça-feira, 10. Ao receber o convite para voltar ao comando da Casa Civil, Chagas se manifestou por meio de suas redes sociais e disse aceitar a missão com “senso de muita responsabilidade” e que trabalhará muito “para honrar a confiança”.