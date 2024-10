Zé Maria do Tomé: último réu é julgado após 14 anos do crime em Fortaleza

Liderança comunitária que combatia a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos foi assassinada com 25 tiros em abril de 2021. Último acusado do crime será julgado nesta quarta-feira, 9, no Fórum Clóvis Beviláqua

O último réu acusado do assassinato do líder comunitário Zé Maria do Tomé, na Chapada do Apodi, em Limoeiro do Norte, a 198,88 quilômetros de Fortaleza, em abril de 2021, será julgado em júri popular, nesta quarta-feira, 9, no Fórum Clóvis Belivaquia, em Fortaleza. A vítima combatia a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos e foi assassinada com 25 tiros.

O júri será composto por sete pessoas, com início do julgamento às 10 horas. A previsão é que o júri seja finalizado ainda no mesmo dia, com a determinação da sentença do réu. Dos seis suspeitos acusados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de participação no crime contra o líder comunitário, restou apenas um no julgamento.

Em agosto de 2015, dois acusados de serem mandantes do crime, identificados como João Teixeira Filho, proprietário de uma empresa na região de Apodi, e José Aldair Gomes Costa, gerente da empresa, conseguiram, através de recurso ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), serem despronunciados.