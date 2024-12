Elmano oficializa nomeação de Onélia Santana para cargo de conselheira do TCE

Esposa do ex-governador do Ceará, Camilo Santana, Onélia Santana deixa oficialmente o cargo de secretária da Proteção Social nesta terça-feira, 17

O governador Elmano de Freitas (PT) oficializou o nome de Onélia Santana para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). A agora ex-titular da Secretaria da Proteção Social e esposa do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), assume função vitalícia no órgão. Ação foi publicada no Diário Oficial nessa segunda-feira, 16.

“O governador do Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições constitucionais (...) resolve nomear a senhora Onélia Maria Moreira Leite de Santana para ocupar o cargo de Conselheiro da Corte de Contas Estadual, com todos os direitos, prerrogativas e deveres a ele pertinentes, em estrita obediência à legislação vigente”, consta no texto do decreto.