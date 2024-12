Bate-boca e intrigas: sessão da Alece que aprovou Onélia no TCE é marcada por tensão

Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) / Crédito: Samuel Setubal

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta sexta-feira, 13, em sessão especial, a indicação de Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE). Em votação secretada, foram 36 votos sim, cinco não e cinco deputados estiveram ausentes. Com a temática polêmica ao longo de toda a semana, a sessão foi marcada por tensão do início ao fim, com diversos assuntos levando a debates acalorados como a indicação em si, discordância sobre um pedido de questão de ordem, eleições em Fortaleza e direito de resposta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira imagens da sessão: FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-12-2024: Evandro Leitão e romeu aldigueri presidem a votação na Alece sobre a indicação de Onélia Santana que será conselheira do TCE Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-12-2024: Evandro Leitão e romeu aldigueri presidem a votação na Alece sobre a indicação de Onélia Santana que será conselheira do TCE Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-12-2024: Evandro Leitão e romeu aldigueri presidem a votação na Alece sobre a indicação de Onélia Santana que será conselheira do TCE Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-12-2024: Evandro Leitão e romeu aldigueri presidem a votação na Alece sobre a indicação de Onélia Santana que será conselheira do TCE Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-12-2024: Evandro Leitão e romeu aldigueri presidem a votação na Alece sobre a indicação de Onélia Santana que será conselheira do TCE Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-12-2024: Evandro Leitão e romeu aldigueri presidem a votação na Alece sobre a indicação de Onélia Santana que será conselheira do TCE Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Questão de ordem A imprensa pôde acompanhar a sessão plenária de dentro das salas reservadas para os jornalistas e assessores, e o clima de discordância se estabeleceu desde o início. Sargento Reginauro, líder do União Brasil, foi o primeiro a falar na tribuna. Ele chamou a indicação de vexatória e levantou a tese de uma questão de ordem sobre o que diz o Regimento Interno da Casa. O deputado chamou a atenção para os critérios de nomeação de um conselheiro ao TCE, que, segundo ele, é análogo a de um juiz ou desembargador. Portanto, avaliou, o candidato deveria apresentar declaração da qual conste nunca ter sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente. Onélia foi indiciada em 2016 por suposta compra de votos e foi inocentada. "É nunca ter respondido em um inquérito. Aí na documentação apresentada, a CCJ descartou a minha questão. A secretária diz que 'não respondo a nenhum inquérito', a proposição diz nunca ter respondido. A Casa validou, está ferindo o nosso Regimento, está ferindo o parecer do Conselho Nacional de Justiça", disse Reginauro.